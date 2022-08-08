Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС, - Подоляк

Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС. В частности, минирует территорию атомной электростанции и хранит снаряды в цехах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.