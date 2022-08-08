Оккупанты хотят подорвать заминированную Запорожскую АЭС
Кремль не скрывает своих планов про возможный подрыв Запорожской АЭС. Раньше они заминировали станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", - цитирует "Энергоатом" слова российского оккупанта, генерал-майора Валерия Васильева во время обращения к российским захватчикам.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.