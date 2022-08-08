Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС, - Подоляк

Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС. Зокрема, мінує територію атомної електростанції і зберігає снаряди в цехах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.