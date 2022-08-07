Оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС: пострадал работник

Российские оккупанты вечером 6 августа снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. В результате атаки ранения получил работник станции, его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

Вражеские снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

"Очевидно, целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены три датчика радиационного мониторинга. Теперь персонал АЭС не сможет вовремя обнаружить утечку радиации из контейнеров с отработанным топливом.

Также пострадал работник станции. Он получил осколочные ранения и был госпитализирован в местную больницу. От взрывов на территории 800 кв. метров выбиты окна.

При этом перед обстрелами 500 россиян и персонал "Росатома" заранее укрылись в бункерных помещениях.