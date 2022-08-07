Есть ли радиационная угроза на ЗАЭС из-за обстрелов россиян: ответ Запорожской ОВА

На захваченной россиянами Запорожской АЭС пока нет радиационной угрозы. Однако ситуация может ухудшиться, если оккупанты продолжат обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

"Я хочу пока успокоить всех, что пока измерения проводятся и на самой площадке, и в черте города Энергодар. Сейчас это 8-12 микрорентген. Но это не значит, что оккупанты что-то не могут сделать", - сказал он.

По его словам, после обстрелов спасатели оперативно локализовали повреждения. Сейчас на АЭС работают только 5 и 6 энергоблоки.

Старух добавил, что реакция международных организаций на провокации российских оккупантов на Запорожской АЭС недостаточно жесткие. Россия продолжает ядерный террор и шантаж.