Есть ли радиационная угроза на ЗАЭС из-за обстрелов россиян: ответ Запорожской ОВА
На захваченной россиянами Запорожской АЭС пока нет радиационной угрозы. Однако ситуация может ухудшиться, если оккупанты продолжат обстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.
"Я хочу пока успокоить всех, что пока измерения проводятся и на самой площадке, и в черте города Энергодар. Сейчас это 8-12 микрорентген. Но это не значит, что оккупанты что-то не могут сделать", - сказал он.
По его словам, после обстрелов спасатели оперативно локализовали повреждения. Сейчас на АЭС работают только 5 и 6 энергоблоки.
Старух добавил, что реакция международных организаций на провокации российских оккупантов на Запорожской АЭС недостаточно жесткие. Россия продолжает ядерный террор и шантаж.
Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
В МАГАТЭ заявили, что обеспокоены действиями России, а обстрелы свидетельствуют о реальном риске ядерной катастрофы.
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