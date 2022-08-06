Количество детей, погибших из-за российской агрессии, возросло: новые данные
С начала полномасштабной войны в Украине от российской агрессии пострадали 1063 ребенка. Из них 361 погиб, еще 702 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.
Так, 5 августа в результате обстрела Николаева получил ранение 13-летний мальчик.
Также 28 июля из-за обстрелов Чернобаевки ранения получил еще один малолетний ребенок.
Кроме того, ОГП стало известно, что 22 марта в результате обстрелов Изюма получил смертельные ранения 6-летний мальчик. А 21 июня от вражеских ударов погиб 12-летний мальчик.
С начала войны больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области – 371;
- Харьковской – 197;
- Киевской – 116;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 61;
- Николаевской – 58;
- Херсонской – 55;
- Запорожской – 40.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.
Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.
Напомним, вторжение России в Украину привело к тому, что 40 млн человек лишились продовольственной безопасности. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что больше всего пострадают страны Африки к югу от Сахары.
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