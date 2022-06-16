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Россия может остановить "Северный поток-1": что известно

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Россия, Четверг 16 июня 2022 13:30
Россия может остановить "Северный поток-1": что известно Фото: Россия может остановить "Северный поток-1" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дальнейшие проблемы с ремонтом компанией Siemens турбин могут привести к остановке "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постпреда России в ЕС Владимира Чижова, пишет РИА Новости.

"Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин могут привести к остановке "Северного потока", это будет катастрофа для Германии", - заявил Чижов.

Отметим, "Северный поток-1" представляет собой часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Он является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал - Европа". Помимо Северного потока, в ветку входят газопровод "Грязовец - Выборг" в России и газопроводы OPAL и NEL в Германии. По этой причине, по всей видимости, Чижов и считает, что остановка газопровода будет "катастрофой" для ФРГ.

Как сообщалось, 14 июня стало известно, что "Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток-1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. В тот день сообщалось, что производительность с 167 млн куб. м в сутки упала до 100 млн куб. м.

При этом в компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через "Северный поток-1" является затянувшийся ремонт турбины компрессорной станции.

15 июня стало известно, что "Газпром" снизил поставки со 100 до 67 млн куб. м.

А 16 июня поставки сократились еще больше, что стало причиной мгновенного рост цен.

Ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выступил за то, чтобы полностью остановить или существенно ограничить использование "Северного потока-1". В противном случае, по его словам, это может значительно усложнить поставки газа населению, учитывая уменьшение объемов и платы за транзит газа "Газпромом" через Украину.

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