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РФ останавливает еще одну турбину на "Северном потоке" и сильно сокращает поставки

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Россия, Среда 15 июня 2022 17:11
РФ останавливает еще одну турбину на "Северном потоке" и сильно сокращает поставки Фото: "Газпром" остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

"Газпром" остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.

Суточная производительность КС "Портовая" с 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки. При этом плановый объем составляет 167 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, 14 июня стало известно, что "Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. В тот день сообщалось, что производительность с 167 млн куб. м в сутки упала до 100 млн куб. м.

При этом в компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через "Северный поток-1" является затянувшийся ремонт турбины компрессорной станции.

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