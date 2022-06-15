РФ останавливает еще одну турбину на "Северном потоке" и сильно сокращает поставки

"Газпром" остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении. Суточная производительность КС "Портовая" с 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки. При этом плановый объем составляет 167 млн куб. м в сутки.