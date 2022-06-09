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У украинцев могут возникнуть проблемы с газом: глава ГТС назвал причину и выход из ситуации

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 13:43
У украинцев могут возникнуть проблемы с газом: глава ГТС назвал причину и выход из ситуации Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Необходимо полностью остановить или существенно ограничить использование "Северного потока-1". В противном случае, это может значительно усложнить поставки газа населению, учитывая уменьшение объемов и платы за транзит газа "Газпромом" через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

По его словам, "Газпром" нарушает собственное обязательство поставлять 40 млрд м3 в год через Украину. За полгода он не превысит 13-14 млрд м3, что означает недоснабжение в ЕС 6-7 млрд м3 за первое полугодие.

"Газпром" не платит в полном объеме за транзит, отказался перенести объемы с захваченной точки Сохрановка на точку Суджа. И "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" готовятся к арбитражам с "Газпромом". Но де-факто "Газпром" значительно снизил плату за транзит", - говорит Макогон.

Поэтому, утверждает гендиректор ГТС, существуют значительные риски полного прекращения транзита через Украину уже до конца этого года.

"А отсутствие транзита значительно увеличивает риски уничтожения объектов ГТС агрессором, что значительно усложнит поставки газа населению Украины. Остановка "Северного потока-1" значительно усилит переговорную позицию Украины и усилит ее энергетическую безопасность", - заверил он.

Как сообщалось, ранее Макогон заявлял, что то, что "Газпром" перекрыл транзит через газоизмерительную станцию "Сохрановка", может свидетельствовать о его недоверии к российской армии. "Газпром" не желает отвечать за кражи газа с магистрального газопровода "Союз".

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

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