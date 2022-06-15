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Siemens подтвердил проблемы "Газпрома" с ремонтом "Северного потока"

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Берлин, Среда 15 июня 2022 02:07
Siemens подтвердил проблемы "Газпрома" с ремонтом "Северного потока" Газпром сократил прокачку газа через Северный поток из-за санкций (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В компании Siemens подтвердили, что причиной значительного сокращения поставок газа через "Северный поток-1" является затянувшийся ремонт турбины компрессорной станции. Введенные против "Газпрома" санкции не позволяют вернуть турбину с канадского предприятия, где проводился ее капитальный ремонт, в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Правительство Германии пытается добиться доставки застрявшей в Канаде турбины для продолжения эксплуатации газопровода. Целью переговоров Еврокомиссии и канадского правительства является освобождение необходимого узла от канадских санкций.

Ранее сообщалось, что "Газпром" анонсировал резкое снижение поставки газа через "Северный поток-1". Причиной назывался затянувшийся ремонт агрегатов компанией Siemens.

Напомним, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

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