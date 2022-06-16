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Росія може зупинити "Північний потік-1": що відомо

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Росія, Четвер 16 червня 2022 13:30
Росія може зупинити "Північний потік-1": що відомо Фото: Росія може зупинити "Північний потік-1" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Подальші проблеми з ремонтом компанією Siemens турбін можуть призвести до зупинки "Північного потоку-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда Росії в ЄС Володимира Чижова, пише РИА Новости.

"Наступні проблеми з ремонтом турбін можуть призвести до зупинки "Північного потоку", це буде катастрофа для Німеччини", - заявив Чижов.

Зазначимо, "Північний потік-1" є частиною магістрального газопроводу між Росією і Німеччиною, що проходить по дну Балтійського моря. Він є морською частиною однієї з гілок системи газопроводів "Ямал - Європа". Крім Північного потоку, у гілку входять газопровід "Грязовець - Виборг" в Росії та газопроводи Opal і NEL в Німеччині. З цієї причини, мабуть, Чижов і вважає, що зупинка газопроводу буде "катастрофою" для ФРН.

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що "Газпром" різко знизить постачання газу через "Північний потік - 1". Причиною стала затримка із ремонтом агрегатів компанією Siemens. У той день повідомлялося, що продуктивність із 167 млн куб. м на добу впала до 100 млн куб. м.

При цьому в компанії Siemens підтвердили, що причиною значного скорочення поставок газу через "Північний потік-1" є ремонт турбіни компресорної станції.

15 червня стало відомо, що "Газпром" знизив постачання зі 100 до 67 млн куб. м.

А 16 червня поставки скоротилися ще більше, що стало причиною миттєвого зростання цін.

Раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон виступив за те, щоб повністю зупинити або суттєво обмежити використання "Північного потоку-1". Інакше, за його словами, це може значно ускладнити постачання газу населенню з огляду на зменшення обсягів та плати за транзит газу "Газпромом" через Україну.

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