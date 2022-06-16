"Газпром" еще больше сократил поставки газа, вызвав скачок цен в Европе

Поставки российского газа в Европу в четверг, 16 июня, еще больше сократились, что вызвало опасения по поводу пополнения хранилищ на зиму и спровоцировало рост цен. Российский поставщик "Газпром" обвинил западные санкции в том, что они препятствуют ремонтным работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Падение поставок происходит на фоне того, что лидеры Германии, Италии и Франции посещают Украину под давлением требований предоставить Киеву больше оружия для его войны с Россией и поддержать его заявку на вступление в Европейский Союз.

В четверг "Газпром" объявил о втором сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1" в Германию, уменьшив до 40% пропускной способности.

Министр экономики Германии заявил, что этот шаг был направлен на то, чтобы посеять неопределенность и поднять цены на энергоносители.

Оптовые цены на газ в Нидерландах подскочили на 25% в четверг утром до 1450 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" пояснил сокращение задержкой поставок оборудования Siemens Energy, проходящего техническое обслуживание в Канаде. Энергетический регулятор Германии отверг это объяснение.

Компания Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германию, заявила, что поставки из России сократились на четверть по сравнению с согласованными объемами, добавив, что она смогла закупить недостающие объемы из других источников.

Потоки газа в Италию также сократились, и чешская энергетическая компания CEZ заявила, что наблюдала аналогичное сокращение поставок российского газа.

Австрийская энергетическая компания OMV также заявила, что "Газпром" проинформировал ее о сокращении поставок газа.

Сокращение потоков связано с тем, что континент надеется заполнить хранилища на зиму, одновременно обещая уменьшить свою зависимость от российского газа в будущем.

Прекращение поставок "Газпромом" в Германию является предупредительным сигналом, который может вызвать проблемы для крупнейшей экономики Европы этой зимой, заявил в четверг газете глава энергетического регулятора страны.

"Это значительно ухудшит наше положение. Возможно, мы могли бы пережить лето, так как отопительный сезон закончился. Но крайне важно, чтобы мы заполнили хранилища, чтобы пережить зиму", - сказал Клаус Мюллер ежедневной газете Rheinische Post.