Россия окончательно признала "ЛДНР" и объявила ультиматумы Украине, а Зеленский призывает резервистов: новости за 22 февраля
Президент России Владимир Путин в выступил с ультиматумами в адрес Украины, президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов Вооруженных сил, KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 февраля - в материале РБК-Украина.
Эскалация на Донбассе: последние новости
- Президент России Владимир Путин выступил с ультиматумами в адрес Украины. По его словам, для долгосрочного урегулирования ситуации необходимо, чтобы Киев признал российскую аннексию Крыма и отказался от вступления в НАТО.
- Россия официально назвала "границы" признания "ЛДНР". В Кремле заявили, что "ЛНР" и "ДНР" признали в тех границах, в которых эти республики провозгласили себя в 2014 году".
- Совет Федерации РФ ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНВ", "ДНР". Таким образом Россия полноценно признала независимость псевдореспублик.
- Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на фоне эскалации ситуации на Донбассе.
- Зеленский на фоне решения России об официальном введении войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил.
- Боевики продолжают провокации и обстрелы на Донбассе. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом. Также на ТЭС вспыхнул трансформатор из-за обстрела. Если обстрел города будет продолжаться с нынешней интенсивностью, жителей города эвакуируют.
KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины (официально)
На конкурсе Евровидение 2022 Украину представит KALUSH Orchestra вместо Алины Паш, которая отказалась от участия в конкурсе.
Напомним, после финала национального отбора Алину Паш заподозрили в подделке документов. Ранее команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в оккупированный Крым через российскую границу. Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такой документ звезде не предоставляли.
Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022
Форвард клуба "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и пропустит ближайшие матчи сборной.
Артем получил травму во время занятий в тренажерном зале. После медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель. Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.
В Украину ворвется похолодание со снегом
Погода в Украине изменится с приходом похолодания, которое накроет большую часть страны, а местами ожидается мокрый снег и дождь.
Что будет с погодой в стране в ближайшее время - читайте в материале Styler.