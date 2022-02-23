Россия окончательно признала "ЛДНР" и объявила ультиматумы Украине, а Зеленский призывает резервистов: новости за 22 февраля

Президент России Владимир Путин в выступил с ультиматумами в адрес Украины, президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов Вооруженных сил, KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины. Подробнее о том, что произошло во вторник, 22 февраля - в материале РБК-Украина.

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KALUSH Orchestra едет на Евровидение от Украины (официально)

На конкурсе Евровидение 2022 Украину представит KALUSH Orchestra вместо Алины Паш, которая отказалась от участия в конкурсе.

Напомним, после финала национального отбора Алину Паш заподозрили в подделке документов. Ранее команда певицы предоставила организаторам справку о том, что артистка не ездила в оккупированный Крым через российскую границу. Однако позже в Государственной пограничной службе заявили, что такой документ звезде не предоставляли.

Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022

Форвард клуба "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и пропустит ближайшие матчи сборной.

Артем получил травму во время занятий в тренажерном зале. После медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель. Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.

В Украину ворвется похолодание со снегом

Погода в Украине изменится с приходом похолодания, которое накроет большую часть страны, а местами ожидается мокрый снег и дождь.

Что будет с погодой в стране в ближайшее время - читайте в материале Styler.