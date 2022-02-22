Оккупанты обстреляли Счастье: под обстрел попал жилой дом
Фото: пророссийские боевики обстреляли Счастье (facebook.com/mod.mil.rus)
На Донбассе оккупационные войска продолжают обстрелять жилые районы. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая в Facebook.
"Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 - попадания, жертв нет", - написал Гайдай.
По его словам, спецслужбы ждут, когда в городе утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты 84 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате 12 украинских солдат получили ранение, 2 умерли.
Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.