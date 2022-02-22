ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022

Новина українською →
Днепр, Вторник 22 февраля 2022 15:14
Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 Фото: Артем Довбик (uaf.ua)
Автор: Андрей Вырва

Форвард клуба "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и пропустит ближайшие матчи сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СК "Днепр-1".

Артем получил травму во время занятий в тренажерном зале. После медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.

Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.

К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук был в шаге от серьезных проблем со зрением.

Добавим, что "Аякс" выплатит 7,85 миллиона евро своему бывшему игроку.

Напомним, что бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк перешел в "Черноморец".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Сборная Украины
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше