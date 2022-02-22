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Зеленский снова обратился к украинцам: видео

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 22:32
Зеленский снова обратился к украинцам: видео Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля снова обратился к украинцам. Глава государства записал видеообращение на фоне эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Отметим, сегодня ночью Зеленский уже публиковал обращение к гражданам. В ночном видеообращении президент заявлял, что причин для бессонной ночи нет, а границы Украины надежно защищены.

Обращение Зеленского было записано после заседания СНБО, которое было созвано на фоне признания Россией псевдореспублик "ЛДНР".

Глава государства заявил, что Украина расценивает действия РФ как нарушение сувернитета, а признание "ЛДНР" может означать выход РФ из минских соглашений.

Отметим, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР", за которым последовал ввод российских войск на територию оккупированного Донбасса. Сегодня же российская Госдума ратифицировала два "договора о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии у Зеленского спросили, будет ли в Украине введено военное положение. Глава государства на это заявил, что не верит в возможность полномасштабной военной эскалации. Однако, если она будет будет - в Украине будет введено военное положение.

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