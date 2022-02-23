Росія остаточно визнала "ЛДНР" та оголосила ультиматуми Україні, а Зеленський призиває резервістів: новини за 22 лютого
Президент Росії Володимир Путін виступив із ультиматумами на адресу України, президент України Володимир Зеленський оголосив заклик резервістів Збройних сил, KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 22 лютого – в матеріалі РБК-Україна.
Ескалація на Донбасі: останні новини
- Президент Росії Володимир Путін виступив з ультиматумами на адресу України. За його словами, для довгострокового врегулювання ситуації необхідно, щоб Київ визнав російську анексію Криму і відмовився від вступу до НАТО.
- Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР". У Кремлі заявили, що "ЛНР" і "ДНР" визнали в тих кордонах, в яких ці республіки проголосили себе в 2014 році".
- Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу та співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР". Таким чином Росія повноцінно визнала незалежність псевдореспублік.
- Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення на тлі ескалації ситуації на Донбасі.
- Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил.
- Бойовики продовжують провокації та обстріли на Донбасі. У місті Щастя Луганської області снаряд влучив у житловий будинок. Також на ТЕС спалахнув трансформатор через обстріл. Якщо обстріл міста триватиме з нинішньою інтенсивністю, жителів міста евакуюють.
KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)
На конкурсі Євробачення 2022 Україну представить KALUSH Orchestra замість Аліни Паш, яка відмовилася від участі у конкурсі.
Нагадаємо, після фіналу національного відбору Паш запідозрили у підробці документів. Раніше команда співачки надала організаторам довідку про те, що артистка не їздила до окупованого Криму через російський кордон. Однак пізніше у Державній прикордонній службі заявили, що такого документа зірці не надавали.
Шотландія – Україна: команда Петракова втратила нападника на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022
Форвард клубу "Дніпро-1" та збірної України Артем Довбик зазнав травми та пропустить найближчі матчі збірної.
Артем зазнав травми під час занять у тренажерній залі. Після медичного обстеження строк його відновлення оцінюється у 5-6 тижнів. Таким чином, Довбик не допоможе національній збірній України у матчі плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії, який відбудеться 24 березня.
В Україну увірветься похолодання зі снігом: синоптики оновили прогноз
Погода в Україні зміниться з приходом похолодання, яке накриє більшу частину країни, а місцями очікується мокрий сніг та дощ.
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