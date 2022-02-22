Города, поезда и коммуникация под огнем. Главное о ситуации на Донбассе за 22 февраля

Боевики продолжают провокации и обстрелы на Донбассе. Россия официально признала независимость "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей, а Совфед разрешил использование российских войск в ОРДЛО. Мир реагирует на решение Путина санкциями.

Главное о событиях на Донбассе за сегодня - в материале РБК-Украина.

Ситуация в зоне ООС на 17:00 22 февраля

За прошедший день боевики на Донбассе 47 раз нарушили "режим тишины", 30 - с применением запрещенного вооружения минскими соглашениями.

В результате обстрелов был ранен один украинский военный, он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Еще один служащий ВСУ получил боевую травму.

Противник открывал огонь по населенным пунктам: Опытное, Троицкое, Новозвановка, Станица Луганская, Причепиловка, Сизое, Крымское, Лопаскино, Новоселовка, Нью-Йорк, Новолуганское, Зайцево, Южное, Гранитное, Верхнеторецкое, Старогнатовка, Новотроицкое, Трехизбенка, Богдановка, Водяное, Марьинка, Лобачево, Красногоровка, Широкино, Гнутово, Счастье. Окрестности Мариуполя обстреляли из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм.

Также в Командовании ООС сообщили, что на протяжении суток зафиксировали 134 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, которые размещены на оккупированной территории с нарушением минских соглашений.

Обстрелы на Донбассе

22 февраля боевики продолжают интенсивные обстрелы в Счастье Луганской области, жители которого вчера остались без отопления и света из-за остановки Луганской ТЭС.

Сегодня снаряд оккупантов попал в жилой дом в Счастье. Обошлось без пострадавших.

Из-за обстрелов загорелись два трансформатора на Луганской ТЭС. Тушение пожара не могут начать из-за непрекращающихся боевых действий.

на Луганской ТЭС. Тушение пожара не могут начать из-за непрекращающихся боевых действий. Командующий ООС принял решение закрыть КПВВ "Счастье".

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что если обстрелы не прекратятся, жителей Счастья эвакуируют.

В Новогнатовке из-за обстрелов произошел обрыв линии электропередач. Осколки снаряда и мин повредили забор и крышу жилого дома. Никто не пострадал.

Жители Попасной сегодня остались без водоснабжения из-за обстрелов.

Поезда на Донбасс отменять не будут

"Укрзализныця" на фоне эскалации на Донбассе не планирует отменять поезда, которые следуют на восток. Скоростное сообщение доходит до Покровска, а с оккупированными территориями его нет.

При этом компания объявила об измении расписания поезда № 6481/6482 Лантратовка - Кондрашовская-Новая - Лантратовка. Он не будет курсировать на перегоне Кондрашевская-Нова - Новый Айдар.

Россия признала "ЛДНР"

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР", а сегодня Госдума и Совет Федераций официально ратифицировали договоры о "дружбе" с "народными республиками".

Они заключены на 10 лет и предусматривают сотрудничество в сферах экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и т.д. Документы вступили в силу сегодня.

Кроме того, глава РФ сообщил, что после признания террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" минских соглашений больше не существует.

Вопрос границ "ЛДНР"

Во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала "ЛДНР" в границах, которые прописаны в их конституции. Он уточнил, что именно в границах Луганской и Донецкой областей, которые в составе Украины.

При этом Путин отметил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между властями Украины и главарями "ЛДНР".

Ранее представительница российского МИД Мария Захарова сообщила, что "вопрос границ ДНР и ЛНР - это вопрос будущего, и он будет решаться".

Ввод войск РФ на Донбасс

22 февраля в Совет Федераций РФ одобрил просьбу Владимира Путина разрешить использование российской армии за рубежом. Совфед постановил, что численность вооруженных сил, регионы пребывания, сроки и стоящие перед ними задачи определяет глава государства.

По словам Путина с его пресс-конференции, вопрос о том, будут ли вводиться войска на Донбасс и как далеко они смогут войти, будет зависеть от конкретной ситуации.

Стоит отметить, что еще вчера ночью в сети начали появляться видео из Донецка, где по улицам идут колонны военной техники.

Реакция Украины

После признания Россией "ЛДНР" президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором сообщил, что государственные границы надежно защищены.

По заявлению главы государства, решение Путина подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы. Зеленский также инициировал встречу "нормандской четверки".

Относительно военного положения украинский президент сообщил, что его введение возможно в случае начала полномасштабной войны.

Верховная рада призвала ввести жесткие финансовые и персональные санкции против РФ, в т.ч. отключение от SWIFT и заморозку "Северного потока - 2".

Запад вводит санкции против РФ

Мировые лидеры и правительства осудили признание Россией псевдореспублик и отреагировали введением санкций:

Великобритания ввела санкции против банков "Россия", ИС Банк, Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития. А также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Также премьер Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.

Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока -2". Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в связи с обострением российского кризиса газопровод не может быть запущен.

Лидер США Джо Байден подписал указ, запрещающий все новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими лицами "ЛДНР", их территории или из них. Сегодня в 21:00 ожидается обращение американского президента о ситуации в Украине и новых санкциях.

Евросоюз согласовал санкции против причастных к незаконному признанию "ЛДНР", против банков финансирующих российских военных и другие операции на этих территориях. Санкции ЕС ограничат возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, а также затронут торговлю с Евросоюзом.

В правительстве Японии заявили о готовности ввести санкции против РФ в случае военного вторжения в Украину. Планируется ограничить экспорт передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.