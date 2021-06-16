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Россия нарушила воздушное пространство Литвы. Вильнюс вызвал российского дипломата

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Вильнюс, Среда 16 июня 2021 16:31
Россия нарушила воздушное пространство Литвы. Вильнюс вызвал российского дипломата Фото: В МИД Литвы вызвали российского дипломата (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Два истребителя военно-воздушных сил Российской Федерации в понедельник, 15 июня, нарушили воздушное пространство Литвы. В связи с этим сегодня в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

В ведомстве сообщили, что представителю российского посольства выразят протест против нарушения государственной границы Литвы.

"15 июня два самолета ВВС Российской Федерации незаконно пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Литва требует, чтобы Россия дала объяснение данной ситуации, а также приняла все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Напомним, накануне российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. В связи с инцидентом в МИД Эстонии уже вызвали временного поверенного в делах России и вручили ему ноту.

Кроме того, ранее российские самолеты два раза за день нарушила воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. В связи с инцидентом посла РФ в Копенгагене вызвали в МИД для объяснений.

Добавим, что в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

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