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В МИД Дании вызвали российского посла

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Копенгаген, Понедельник 14 июня 2021 15:22
В МИД Дании вызвали российского посла Фото: в МИД Дании вызвали российского посла из-за нарушения (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Министерство иностранных дел Дании вызвали посла России в Копенгагене. Вызов российского посла связан с нарушениями датского воздушного пространства истребителями Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Дании.

"Тот факт, что истребители РФ дважды нарушили воздушное пространство Дании, является серьезным и недопустимым нарушением всех действующих международных норм и правил военных полетов. Это нельзя трактовать как нечто иное, как позорный и совершенно не нужно специально провокационный российский поступок", - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

В ведомстве отметили, что Кофод будет сопровождать премьер-министра на саммите НАТО. Во время него министр иностранных дел, среди прочего, воспользуется возможностью обсудить нарушения воздушного пространства самолетами РФ со своими коллегами.

"К счастью - это одна из редких ситуаций, когда я чувствую себя вынужденным вызвать посла. Это серьезный и однозначный дипломатический шаг. Послу России дали понять, что такие провокационные полеты должны прекратиться и международные законы и правила следует применять как к России, так и ко всем остальном", - заявил глава МИД Дании.

Напомним, вчера российские истребители дважды нарушили датское воздушное пространство в районе острова Борнхольм. Министр обороны Дании Трине Брамсен отметила, что такие действия России недопустимы и два события в один и тот же день следует считать серьезными.

Кроме того, в марте этого года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

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