Незначительное расстояние: Воздушные силы не могут подтвердить нарушение границы вертолетом РФ

Воздушные силы Украины отреагировали на информацию о нарушении российским военным вертолетом Ми-8 государственной границы. Воздушные силы не могут подтвердить, действительно ли вертолет зашел в украинское воздушное пространство.

Об этом говорится в заявлении командования Воздушных сил на странице в Facebook.

Воздушные силы подтвердили, что зафиксировали пролет российского вертолета вблизи государственной границы Украины, но расстояние, на которое он зашел в украинское воздушное пространство, было незначительным. По информации пограничников, вертолет залетел на около 50 метров. "Дежурные силы Воздушных сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), полсотни метров, не является возможным", - пояснили в командовании.