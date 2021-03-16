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Незначительное расстояние: Воздушные силы не могут подтвердить нарушение границы вертолетом РФ

Новина українською → Сумская область, Вторник 16 марта 2021 21:43
Незначительное расстояние: Воздушные силы не могут подтвердить нарушение границы вертолетом РФ Фото: российский вертолет Ми-8 (mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Воздушные силы Украины отреагировали на информацию о нарушении российским военным вертолетом Ми-8 государственной границы. Воздушные силы не могут подтвердить, действительно ли вертолет зашел в украинское воздушное пространство.

Об этом говорится в заявлении командования Воздушных сил на странице в Facebook.

Воздушные силы подтвердили, что зафиксировали пролет российского вертолета вблизи государственной границы Украины, но расстояние, на которое он зашел в украинское воздушное пространство, было незначительным. По информации пограничников, вертолет залетел на около 50 метров.

"Дежурные силы Воздушных сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), полсотни метров, не является возможным", - пояснили в командовании.

Напомним, сегодня пограничники зафиксировали нарушение границы российским вертолетом Ми-8. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области. Украинская сторона уже обратилась к российским спецслужбам с требованием предоставить объяснения такого маневра.

Добавим, Россия часто прибегает к подобным провокациям на границах других стран. Так, в начале февраля российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

А в конце ноября британские истребители перехватывали два российских самолета Ту-142, которые приблизились к зоне ответственности Британии.

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