Россия дважды за день нарушила воздушное пространство Дании

Россия два раза за день нарушила воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. МИД страны вызовет посла РФ в Копенгагене для пояснений.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дании Йеппе Кофод .

"Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты вторгались в воздушное пространство Дании дважды за день. Похоже на умышленное действие", - написал министр.

Кофод добавил, что сейчас выясняются детали нарушения воздушного пространства страны. "Я уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД", - добавил он.

В Минобороны Дании подтвердили нарушение воздушного пространства страны российскими самолетами районе острова Борнхольм. Министр обороны Трине Брамсен отметила, что такие действия России недопустимы и два события в один и тот же день следует считать серьезными.