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Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии

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Таллин, Среда 16 июня 2021 14:15
Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии Фото: Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии (commons.wikimedia.org/User Rulexip)
Автор: РБК-Украина

Два российских истребителя "Су-35C" нарушили воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа. Инцидент произошел накануне утром.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Истребители находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты.

Российские самолеты летели с выключенными транспордерами без предоставленного плана полета. При этом пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с происшествием Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.

Отмети, что это уже четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими истребителями в этом году.

Напомним, ранее российские самолеты два раза за день нарушила воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. В связи с инцидентом посла РФ в Копенгагене вызвали в МИД для объяснений.

Добавим, что в марте 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. Инцидент произошел на участке границы в Сумской области.

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