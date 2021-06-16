Росія порушила повітряний простір Литви. Вільнюс викликав російського дипломата
Два винищувачі Військово-Повітряних сил Російської Федерації в понеділок, 15 червня, порушили повітряний простір Литви. У зв'язку з цим сьогодні до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника російського посольства.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.
У відомстві повідомили, що представнику російського посольства висловлять протест проти порушення державного кордону Литви.
"15 червня два літаки ВПС Російської Федерації незаконно перетнули повітряний простір Литви над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.
Литва вимагає, щоб Росія дала пояснення даної ситуації, а також вжила всіх необхідних заходів для запобігання повторення подібних інцидентів.
Нагадаємо, напередодні російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії вже викликали Тимчасового повіреного в справах Росії і вручили йому ноту.
Крім того, раніше російські літаки два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. У зв'язку з інцидентом посла РФ у Копенгагені викликали до МЗС для пояснень.
Додамо, що в березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.