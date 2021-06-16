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Росія порушила повітряний простір Литви. Вільнюс викликав російського дипломата

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Вільнюс, Середа 16 червня 2021 16:31
Росія порушила повітряний простір Литви. Вільнюс викликав російського дипломата Фото: У МЗС Литви викликали російського дипломата (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Два винищувачі Військово-Повітряних сил Російської Федерації в понеділок, 15 червня, порушили повітряний простір Литви. У зв'язку з цим сьогодні до Міністерства закордонних справ Литви викликали представника російського посольства.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Литви.

У відомстві повідомили, що представнику російського посольства висловлять протест проти порушення державного кордону Литви.

"15 червня два літаки ВПС Російської Федерації незаконно перетнули повітряний простір Литви над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

Литва вимагає, щоб Росія дала пояснення даної ситуації, а також вжила всіх необхідних заходів для запобігання повторення подібних інцидентів.

Нагадаємо, напередодні російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії в районі острова Хійумаа. У зв'язку з інцидентом в МЗС Естонії вже викликали Тимчасового повіреного в справах Росії і вручили йому ноту.

Крім того, раніше російські літаки два рази за день порушила повітряний простір Данії в районі острова Борнхольм. У зв'язку з інцидентом посла РФ у Копенгагені викликали до МЗС для пояснень.

Додамо, що в березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.

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