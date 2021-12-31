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"Россия не может двигаться по Украине": Байден рассказал о разговоре с Путиным

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Пятница 31 декабря 2021 22:25
"Россия не может двигаться по Украине": Байден рассказал о разговоре с Путиным Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 30 декабря, состоялся очередной телефонный разговор президентів России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Последний предостерег главу Кремля от дальнейшей военной агрессии против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден рассказал журналистам, что во время телефонного разговора с Путиным, он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась 30 декабря.

Ожидается, что 2 января глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном будущие дипломатические переговоры США и России.

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