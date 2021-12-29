Зеленский и Блинкен обсудили предстоящие переговоры США и России

В среду, 29 декабря, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы стороны обсудили предстоящие дипломатические переговоры США и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Во время разговора Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне наращивания Россией военных у границ Украины.

При этом они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Вместе с тем, Энтони Блинкен в Twitter сообщил, что США и Украина продолжат тесные консультации относительно сдерживания российской агрессии.

"В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским я подтвердил полную поддержку Украины со стороны США. Мы будем продолжать тесные консультации с Украиной, НАТО, союзниками и партнерами в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей российской агрессии", - написал госсекретарь США.