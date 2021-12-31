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Байден позвонит Зеленскому после беседы с Путиным: названа дата

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Пятница 31 декабря 2021 20:32
Байден позвонит Зеленскому после беседы с Путиным: названа дата Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января. В частности, они обсудят наращивание Россией военных на границах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Associated Press в Twitter.

"В воскресенье Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к предстоящим дипломатическим контактам, чтобы способствовать деэскалации региональной напряженности", - написал он.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что в ближайшее время состоится беседа Байдена с Зеленским.

Кроме того, ранее Зеленский и госсек США Энтони Блинкен обсудили предстоящие переговоры США и России.

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