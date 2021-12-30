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Разговор об Украине? Байден позвонил Путину: первые подробности

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Вашингтон, Четверг 30 декабря 2021 22:51
Разговор об Украине? Байден позвонил Путину: первые подробности Фото: президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонный разговор. Они, в частности, планируют обсудить и ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

По данным издания, разговор двух президентов уже начался. Репортер издания The Washinghton Post Сын Мин Ким рассказала на своей странице в Twitter, что переговоры Байдена и Путина начались в 22:35 по киевскому времени.

Журналисты опубликовали фото, на котором Байден разговаривает по телефону с Путиным. Сегодня американский президент находится в Уилмингтоне, штат Делавер.

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Фото: президент США Джо Байден разговаривает с президентом РФ (twitter.com/Kevinliptakcnn)

Обновлено 23:34

Телефонный разговор Байдена и Путина завершился в 23:25 по киевскому времени. Переговоры президентов США и России длились 50 минут. Об этом сообщили американские журналисты Сын Мин Ким и Кевин Липтак на страницах в Twitter.

Как ранее стало известно, Путин попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим".

Последние переговоры лидеров продолжались более двух часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны Российской Федерации.

Угроза вторжения России в Украину

В Белом доме ранее заявили, что Байден будет требовать от Путина отвода всех войск от Украины. По данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.

Несколько дней назад Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной.

Как отмечают представители Janes, специализирующийся на обороне и разведке, несмотря на ограниченное количество военных на границе, РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.

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