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"Росія не може рухатися по Україні": Байден розповів про розмову з Путіним

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П'ятниця 31 грудня 2021 22:25
"Росія не може рухатися по Україні": Байден розповів про розмову з Путіним Фото: президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 30 грудня, відбулася чергова телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена. Останній застеріг голову Кремля від подальшої військової агресії проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден розповів журналістам, що під час телефонної розмови з Путіним, він дав зрозуміти голові Кремля, що Росія не може "рухатися по Україні".

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці телефонної розмови Володимира Путіна та Джо Байдена, яка відбулась 30 грудня.

Очікується, що 2 січня голова Білого дому зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Також Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном майбутні дипломатичні переговори США і Росії.

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