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Россия не допустит пересмотра решений нормандского формата, - Лавров

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:57
Россия не допустит пересмотра решений нормандского формата, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

В Кремле заявили о безальтернативности нормандского формата

Россия не допустит пересмотра решений нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Кроме этого, по словам Лаврова, Россия отвергает обвинения в затягивании нормандского саммита.

"Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить", - подчеркнул он.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что основные усилия по урегулированию конфликта на Донбассе сконцентрированы на нормандском формате и, по мнению его участников, ему сейчас нет альтернативы.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил о необходимости "нормандской встречи".

Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей. По словам президента Украины, во время встречи в нормандской формате обсудят вопрос амнистии на Донбассе.

Если нормандский формат не состоится, Украина будет искать альтернативу Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате
Новости Украины нормандский форматЛавров
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