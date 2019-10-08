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В Кремле заявили о безальтернативности нормандского формата

Новости » Политика    08.10.2019 - 16:54
В Кремле заявили о безальтернативности нормандского формата
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Кремль оценил возможность участия США в нормандском формате

Основные усилия по урегулированию конфликта на Донбассе сконцентрированы на нормандском формате и, по мнению его участников, ему сейчас нет альтернативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, планируется ли участие США в качестве участника переговоров в нормандском формате. Песков добавил, американские власти могут использовать влияние на Украину для скорейшего выполнения минских соглашений.

"И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в нормандском формате. Точка зрения о подключении США к этому формату не находит поддержки", - сказал Песков.

Напомним, по словам Пескова, Россия заинтересована провести встречу в нормандском формате на высшем уровне. Песков отметил, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным.

Также РБК-Украина сообщало, что Песков заявил, что неважно, кто считает Россию участником войны на Донбассе. Так Песков ответил на вопрос о том, почему даже ближайшие союзники России и, в частности, Беларусь, считают Россию участником конфликта в этом регионе.

У Путина ответили на слова Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи Россия ищет поводы отложить нормандский саммит, - Пристайко
Новости Украины Песковнормандский формат
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