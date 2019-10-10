ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Если нормандский формат не состоится, Украина будет искать альтернативу

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:05
Если нормандский формат не состоится, Украина будет искать альтернативу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что одна из альтернатив нормандского формата - прямые переговоры с Путиным

Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

а будут продолжаться обстрелы,

Зеленский отметил, что одна из альтернатив нормандского формата - прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Если нормандский формат будет переносится потому, что не будет разведения, а в Золотом будут продолжаться выстрелы. Тогда мы будем находить другой формат, как возвращать наших людей. Один из них - это Минск, а еще один, сработал: это прямые мои переговоры с президентом РФ. Я по поводу возвращения наших людей, готов на эти переговоры. Я увидел, что был результат, я готов к нему", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что без нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.

Также РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины, во время встречи в нормандской формате обсудят вопрос амнистии на Донбассе. По его словам, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия и кого она должна касаться.

На границе с РФ могут появиться миротворцы, - Зеленский Пресс-марафон Зеленского: онлайн
Новости Украины Владимир Зеленскийнормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь