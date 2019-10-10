Если нормандский формат не состоится, Украина будет искать альтернативу

Зеленский отметил, что одна из альтернатив нормандского формата - прямые переговоры с Путиным
Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.
а будут продолжаться обстрелы,
Зеленский отметил, что одна из альтернатив нормандского формата - прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Если нормандский формат будет переносится потому, что не будет разведения, а в Золотом будут продолжаться выстрелы. Тогда мы будем находить другой формат, как возвращать наших людей. Один из них - это Минск, а еще один, сработал: это прямые мои переговоры с президентом РФ. Я по поводу возвращения наших людей, готов на эти переговоры. Я увидел, что был результат, я готов к нему", - заявил Зеленский.
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським.
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 10 жовтня 2019 р.
Напомним, Зеленский рассказал, что без нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.
Также РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины, во время встречи в нормандской формате обсудят вопрос амнистии на Донбассе. По его словам, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия и кого она должна касаться.