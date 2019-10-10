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Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате

Новости » Политика    10.10.2019 - 11:44
Вопрос амнистии на Донбассе обсудят во время встречи в нормандской формате
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться

Во время встречи в нормандском формате нужно обсудить вопрос амнистии жителей Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия на Донбассе и кого она должна касаться.

"По поводу амнистии вы тоже знаете, что принят этот закон? В тумбочки лежит, да и все. Я не знаю, где он лежит ... Честно говоря, и почему приняло правительство этот закон, Рада приняла этот закон и не передала прошлом президенту на подпись. Никто не отвечает на этот вопрос. Этот вопрос должен обсуждаться в нормандской формате. То есть это будет за закон? Что это будет за амнистия? Кого мы амнистируем, каким образом? Кто в целом должен рассматриваться в формате амнистии? Гражданские люди, которые работали медиками и учителями, их это касается?", - заявил Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате. Президент заявил, что разведения войск на Донбассе не произойдет, пока туда будут приезжать "разные люди".

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский заявил, что на "нормандской встрече" будет поднимать вопрос оккупации Россией Крыма. Зеленский считает, что сейчас не существует другого трека, где обсуждается вопрос Крыма.

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Новости Украины Владимир Зеленскийнормандский форматДонбасс
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