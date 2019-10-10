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Росія не допустить перегляду рішень нормандського формату, - Лавров

Новини » Політика    10.10.2019 - 12:57
Росія не допустить перегляду рішень нормандського формату, - Лавров
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)

У Кремлі заявили про безальтернативність нормандського формату

Росія не допустить перегляду рішень нормандського формату. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Крім цього, за словами Лаврова, Росія відкидає звинувачення в затягуванні нормандського саміту.

"Його вимагають ті, хто хочуть зустрічі заради зустрічі", - заявив міністр.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що основні зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі сконцентровані на нормандському форматі і, на думку його учасників, йому зараз немає альтернативи.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Він заявив про необхідність "нормандської зустрічі".

Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення в Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей. За словами президента України, під час зустрічі в нормандської форматі обговорять питання амністії на Донбасі.

Якщо нормандський формат не відбудеться, Україна буде шукати альтернативу Питання амністії на Донбасі обговорять під час зустрічі у нормандському форматі
Новини України нормандский форматЛавров
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