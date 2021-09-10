ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия и Беларусь провели учения разведки и сил спецопераций

Новина українською →
Минск, Пятница 10 сентября 2021 21:23
Россия и Беларусь провели учения разведки и сил спецопераций Фото: Россия и Беларусь провели совместные учения разведки и сил спецопераций (facebook.com/mod.mil.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия и Беларусь проводят совместные военные учения "Запад-2021". В их рамках прошла тренировка разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Учения разведки ВДВ и сил спецопераций России и Беларуси прошли на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. На первом этапе военные провели стрельбы, а затем скрытно выдвинулись в район, где обнаружили незаконное бандформирование. После выполнения поставленной задачи группу разведчиков и спецназовцев эвакуировали.

Всего в учениях было задействовано около 40 военных сил спецоперации Беларуси и почти 350 российских десантников.

Фото: Россия и Беларусь провели совместные учения разведки и сил спецопераций (facebook.com/mod.mil.by)

Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2021" стартовали 9 сентября.

Как писало РБК-Украина, глава СБУ Иван Баканов называл российско-белорусские военные учения угрозой для Украины.

Отметим, президент Владимир Зеленский обсуждал российско-белорусские учения с главой Пентагона во время визита в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси