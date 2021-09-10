Россия и Беларусь провели учения разведки и сил спецопераций

Россия и Беларусь проводят совместные военные учения "Запад-2021". В их рамках прошла тренировка разведывательных подразделений воздушно-десантных войск и сил специальных операций двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси .

Учения разведки ВДВ и сил спецопераций России и Беларуси прошли на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. На первом этапе военные провели стрельбы, а затем скрытно выдвинулись в район, где обнаружили незаконное бандформирование. После выполнения поставленной задачи группу разведчиков и спецназовцев эвакуировали.

Всего в учениях было задействовано около 40 военных сил спецоперации Беларуси и почти 350 российских десантников.

Фото: Россия и Беларусь провели совместные учения разведки и сил спецопераций (facebook.com/mod.mil.by)