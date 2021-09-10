ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія і Білорусь провели навчання розвідки і сил спецоперацій

Новость на русском →
Мінськ, П'ятниця 10 вересня 2021 21:23
Росія і Білорусь провели навчання розвідки і сил спецоперацій Фото: Росія і Білорусь провели спільні навчання розвідки і сил спецоперацій (facebook.com/mod.mil.by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія і Білорусь проводять спільні військові навчання "Захід-2021". В їх рамках пройшло тренування розвідувальних підрозділів повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

Навчання розвідки ВДВ і сил спецоперацій Росії та Білорусі пройшли на 230-му загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області. На першому етапі військові провели стрільби, а потім приховано висунулися в район, де виявили незаконне бандформування. Після виконання поставленого завдання групу розвідників і спецназівців евакуювали.

Всього в навчаннях було залучено близько 40 військових сил спецоперації Білорусі і майже 350 російських десантників.

Фото: Росія і Білорусь провели спільні навчання розвідки і сил спецоперацій (facebook.com/mod.mil.by)

Нагадаємо, спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" стартували 9 вересня.

Як писало РБК-Україна, голова СБУ Іван Баканов називав російсько-білоруські військові навчання загрозою для України.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський обговорював російсько-білоруські навчання з главою Пентагону під час візиту в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі