Росія і Білорусь провели навчання розвідки і сил спецоперацій

Росія і Білорусь проводять спільні військові навчання "Захід-2021". В їх рамках пройшло тренування розвідувальних підрозділів повітряно-десантних військ і сил спеціальних операцій двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі .

Навчання розвідки ВДВ і сил спецоперацій Росії та Білорусі пройшли на 230-му загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області. На першому етапі військові провели стрільби, а потім приховано висунулися в район, де виявили незаконне бандформування. Після виконання поставленого завдання групу розвідників і спецназівців евакуювали.

Всього в навчаннях було залучено близько 40 військових сил спецоперації Білорусі і майже 350 російських десантників.

Фото: Росія і Білорусь провели спільні навчання розвідки і сил спецоперацій (facebook.com/mod.mil.by)