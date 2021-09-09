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Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021". Украина видит в них угрозу

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Россия, Четверг 09 сентября 2021 15:45
Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021". Украина видит в них угрозу Фото: учения" Запад-2021 " стартовали (mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

На российском полигоне "Мулино" состоялась церемония открытия совместных военных учений России и Беларуси под названием "Запад-2021". Участие в учениях будут принимать более 200 тысяч российских и белорусских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны России.

В пятницу, 10 сентября, в рамках учений начнутся практические действия войск России и Беларуси, которые продлятся до 16 сентября. Практические действия будут проводиться на 9 полигонах в России, Беларуси и в акватории Балтийского моря.

Участие в учениях, кроме 200 тысяч военных, будут принимать 80 самолетов и вертолетов, около 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также около 15 кораблей.

Планируется, что войска, привлеченные к учениям "Запад-2021", вернутся в места постоянной дислокации до середины октября этого года.

Как писало РБК-Украина, глава СБУ Иван Баканов называл российско-белорусские военные учения "Запад-2021" угрозой для Украины. А президент Владимир Зеленский говорил, что учения "Запад-2021" усиливают напряженность на Донбассе.

Напомним, Зеленский обсуждал российско-белорусские учения с главой Пентагона во время визита в США.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом во время учений.

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