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Зеленский в США: военные учения РФ "Запад-2021" усиливают напряженность на Донбассе

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Среда 01 сентября 2021 09:36
Зеленский в США: военные учения РФ "Запад-2021" усиливают напряженность на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Минобороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях "Запад-2021".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

В Офисе Зеленского отметили, что Украина пытается урегулировать ситуацию на Донбассе мирным путем.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке нашей страны, которая остается напряженной, несмотря на усилия Украины по достижению деэскалации мирным дипломатическим путем. В частности, напряженность усиливается в связи с проведением Российской Федерацией военных учений "Запад-2021", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что делегация Украины во главе с президентом посетила Пентагон. В ходе визита министры обороны Украины и США - Андрей Таран и Ллойд Остин - подписали соглашение о стратегическом основу оборонного партнерства между государствами.

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