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"Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: глава СБУ назвал угрозы ближайших месяцев

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Среда 08 сентября 2021 09:22
"Запад-2021", выборы в Госдуму и фейковые протесты: глава СБУ назвал угрозы ближайших месяцев Фото: глава СБУ Иван Баканов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назвал главные урозы, которые ожидаются в ближайшие месяцы. Среди них - военные учения "Запад-2021", выборы в Госдуму и органиация фейковых пртестов.

Об этом говорится в материале "Зона турбулентности. Какие угрозы ждут Украину этой осенью".

Выборы в российскую Госдуму назначены на 17-19 сентября. В голосовании впервые смогут принять участие жители оккупированного Донбасса.

"В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача - противодействовать таким попыткам", - заявил Баканов.

Среди других "осенних вызов" он выделяет и вмешательство РФ во внутренние дела Украины и ее информационное пространство. Как один из примеров такого вмешательства глава СБУ называет "фейковые" акции протеста.

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