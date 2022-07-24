У Росії визнали ракетний удар по порту Одеси

У Росії визнали ракетний удар по Одеському порту, який був здійснений напередодні. Там заявили, що ракети знищили військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника МЗС РФ Марії Захарової в Telegram.