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У Росії визнали ракетний удар по порту Одеси

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Москва, Неділя 24 липня 2022 10:50
У Росії визнали ракетний удар по порту Одеси Фото: речник МЗС РФ Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії визнали ракетний удар по Одеському порту, який був здійснений напередодні. Там заявили, що ракети знищили військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника МЗС РФ Марії Захарової в Telegram.

"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури Одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - написала вона.

Зазначимо, що вчора міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Нагадаємо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

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