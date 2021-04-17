В Росії опублікували відео затримання українського консула в Санкт-Петербурзі

Федеральна служба безпеки Російської Федерації оприлюднила відео затримання українського консула Олександра Сосонюка . Він був затриманий 16 квітня в Санкт-Петербурзі.

ФСБ показала кадри затримання консула України в Петербурзі. Олександр Сосонюк затриманий за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ: http://go.tass.ru/6mi3 Відео: ЦГЗ ФСБ

Як пояснили в ФСБ, Сосонюк був затриманий за підозрою в шпигунстві. При цьому в російській спецслужбі зазначили, що діяльність українського консула "несумісна зі статусом дипломатичного працівника".

Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

При цьому в МЗС України заявили, що це було фактично напад.

Пізніше в РФ заявили, що Сосонюк повинен покинути російську територію до 21 квітня включно.

Своєю чергою Україна дзеркально висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві. При цьому в Києві висловили рішучий протест через затримання українського консула, а також зазначили, що такі дії Москви ще раз підтверджують "обраний Росією курс на подальше загострення з Україною".