Роспропаганда взялася за Лукашенка: сам вимагав у Путіна "ядерку" і вже вигадав, куди поставить

"Я не просто його (Путіна - ред.) просив, я вже вимагав: поверни мені ядерну зброю. Не треба стратегічну - я ж не збираюся з Америкою воювати. Тактичної цілком достатньо. "Іскандер" б'є 500 км і більше. А в нього боєголовка ядерна", - сказав Лукашенко.

Після цього лідер білоруського режиму заявив, що вже отримав частину ядерної зброї від Росії.

"У нас ракети та бомби. Ми отримали від Росії. Бомби втричі потужніші, ніж Хіросіма та Нагасакі (атомні бомби, які США скинули на Хіросіму та Нагасакі у 1945 році - ред.)", - сказав він.

На уточнююче питання, чи справді Білорусі вже отримала ядерну зброю, Лукашенко зазначив, що країна отримала ще "не все, потихеньку".

За його словами, ядерна зброя буде розосереджена територією Білорусі.

Лукашенко також прокоментував твердження про те, що Білорусь не зможе застосувати російську зброю без узгодження з Путіним.

"Слухайте, якщо почнеться війна, я що, дивитимуся у сторони? Та ні", - відповів він.

За словами Лукашенка, він може будь-якої миті зателефонувати Путіну та погодити завдання удару.

Розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Контроль за ядерною зброєю залишається в Росії, але Лукашенко вже розмріявся про удари "ядеркою".

У ЄС засудили плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті Росією у Будапештському меморандумі. Відповідно до нього Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.

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