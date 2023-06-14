Роспропаганда взялась за Лукашенко: сам требовал у Путина "ядерку" и уже придумал, куда поставит

"Я не просто его (Путина - ред.) просил, я уже требовал: верни мне ядерное оружие. Не надо стратегическое - я же не собираюсь с Америкой воевать. Тактического вполне достаточно. "Искандер" бъет 500 км и больше. А у него боеголовка ядерная", - сказал Лукашенко.

После этого лидер беларусского режима заявил, что уже получил часть ядерного оружия от России.

"У нас ракеты и бомбы. Мы получили от России. Бомбы в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки (атомные бомбы, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году - ред.)", - сказал он.

На уточняющий вопрос, действительно ли Беларуси уже получила ядерное оружие, Лукашенко отметил, что страна получила еще "не все, потихоньку".

По его словам, ядерное оружие будет рассредоточено по территории Беларуси.

Лукашенко также прокомментировал утверждение о том, что Беларусь не сможет применить российское оружие без согласования с Путиным.

"Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет", - ответил он.

По словам Лукашенко, он может в любой момент позвонить Путину и согласовать нанесение удара.

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси

В конце мая министры оборони РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Контроль за ядерным оружием остается у России, но Лукашенко уже размечтался об ударах "ядеркой".

В ЕС осудили планы РФ, отметив, что такое решение нарушит обязательства, взятые на себя Россией в Будапештском меморандуме. Согласно ему Беларусь должна была ликвидировать все имеющееся ядерное оружие.

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