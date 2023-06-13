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Вважає її своєю. Лукашенко розмріявся про удари російською ядерною зброєю

Новость на русском →
Вівторок 13 червня 2023 18:35
Вважає її своєю. Лукашенко розмріявся про удари російською ядерною зброєю Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що матиме контроль над ядерною зброєю, яку на території країни розмістить Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенко.

За його словами, російська влада розмістить ядерну зброю на території Білорусі вже найближчими днями. Він також розповів, що у Білорусі є засоби для розміщення ракет великої дальності, якщо це коли-небудь знадобиться.

"Для застосування тільки одна причина - це агресія проти Білорусі. І це рішення буде негайною відповіддю. Я це говорив вже декілька разів. Я думаю навряд комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя (ядерна - ред.). Але ви зрозумійте, не дай Боже, мені доведеться приймати рішення про застосування цієї зброї у сучасний час. Але ніяких вагань не буде", - заявив Лукашенко.

Однак, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі. А контроль над нею буде належати Росії. Також відомо, що зброю буде розміщено після того, як спеціальні сховища для її розміщення будуть готові. Орієнтовно, це 7-8 липня.

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

В кінці травня цього року голови Міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Згідно до нього, РФ передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

В ЄС засудили такі плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті на себе Росією в Будапештському меморандумі. Згідно з ним Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.

Детільніше про розміщення ядерної зброї читайте у матеріалі РБК-Україна - "Ставки зростають. Навіщо Путіну ядерна зброя в Білорусі і чи є загроза для України".

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