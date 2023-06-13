Вважає її своєю. Лукашенко розмріявся про удари російською ядерною зброєю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що матиме контроль над ядерною зброєю, яку на території країни розмістить Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лукашенко.
За його словами, російська влада розмістить ядерну зброю на території Білорусі вже найближчими днями. Він також розповів, що у Білорусі є засоби для розміщення ракет великої дальності, якщо це коли-небудь знадобиться.
"Для застосування тільки одна причина - це агресія проти Білорусі. І це рішення буде негайною відповіддю. Я це говорив вже декілька разів. Я думаю навряд комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя (ядерна - ред.). Але ви зрозумійте, не дай Боже, мені доведеться приймати рішення про застосування цієї зброї у сучасний час. Але ніяких вагань не буде", - заявив Лукашенко.
Однак, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі. А контроль над нею буде належати Росії. Також відомо, що зброю буде розміщено після того, як спеціальні сховища для її розміщення будуть готові. Орієнтовно, це 7-8 липня.
Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі
В кінці травня цього року голови Міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Згідно до нього, РФ передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.
В ЄС засудили такі плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті на себе Росією в Будапештському меморандумі. Згідно з ним Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.
Детільніше про розміщення ядерної зброї читайте у матеріалі РБК-Україна - "Ставки зростають. Навіщо Путіну ядерна зброя в Білорусі і чи є загроза для України".
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