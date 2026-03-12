Росію роздратувала підтримка України з боку Стубба, - звіт фінського уряду

Зазначається, що Москва негативно реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба, який у міжнародних дебатах неодноразово наголошував на суверенітеті України та покладав відповідальність за війну на Росію.

У відповідь російська сторона використовувала сарказм і агресивну риторику, намагаючись применшити значення позиції фінського лідера.

У Фінляндії також переконані, що посилення риторики Кремля може бути пов’язане зі складною внутрішньою ситуацією в Росії.

Погіршення економічної ситуації в Росії, наслідки війни проти України та удари по російській нафтовій інфраструктурі створюють додатковий тиск на Кремль. На цьому тлі Москва дедалі частіше вдається до погроз і звинувачень на адресу опонентів.

Російська пропаганда

У документі наголошується, що Росія також активно використовує історичні наративи для внутрішньої пропаганди, а будь-які спроби їх поставити під сумнів сприймає як ворожі дії.

Також у звіті згадується, що Росія регулярно представляє НАТО як загрозу. Зокрема, російська пропаганда подає військові навчання Альянсу як "активність біля російських кордонів", хоча багато з них проводяться у тих самих регіонах уже тривалий час.

"Готовність Фінляндії та інших європейських країн і заходи цивільної оборони також використовуються як доказ військової загрози з боку Заходу, хоча це звичайні заходи готовності, які жодним чином не пов'язані з військовими навчаннями", - підсумовується у звіті.