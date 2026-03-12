Россию раздражала поддержка Украины со стороны Стубба, - отчет финского правительства

Россия в 2025 году стала значительно агрессивнее по отношению к Финляндии, в частности из-за поддержки Украины и усиления сотрудничества Хельсинки с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет финского правительства.
Отмечается, что Москва негативно реагировала на заявления президента Финляндии Александра Стубба, который в международных дебатах неоднократно подчеркивал суверенитет Украины и возлагал ответственность за войну на Россию.
В ответ российская сторона использовала сарказм и агрессивную риторику, пытаясь преуменьшить значение позиции финского лидера.
В Финляндии также убеждены, что усиление риторики Кремля может быть связано со сложной внутренней ситуацией в России.
Ухудшение экономической ситуации в России, последствия войны против Украины и удары по российской нефтяной инфраструктуре создают дополнительное давление на Кремль. На этом фоне Москва все чаще прибегает к угрозам и обвинениям в адрес оппонентов.
В документе отмечается, что Россия также активно использует исторические нарративы для внутренней пропаганды, а любые попытки их поставить под сомнение воспринимает как враждебные действия.
Также в отчете упоминается, что Россия регулярно представляет НАТО как угрозу. В частности, российская пропаганда подает военные учения Альянса как "активность у российских границ", хотя многие из них проводятся в тех же регионах уже длительное время.
"Готовность Финляндии и других европейских стран и меры гражданской обороны также используются как доказательство военной угрозы со стороны Запада, хотя это обычные меры готовности, которые никоим образом не связаны с военными учениями", - подытоживается в отчете.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может косвенно повлиять на войну России против Украины. По его словам, боевые действия могут осложнить военное сотрудничество Москвы с Ираном, который поставляет России вооружение. Также, по его убеждению, это может повлиять и на переговоры.
Сначала очередной раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США, который планировали провести на этой неделе, отложили по предложению Вашингтона.
Однако впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф также заявил об определенном прогрессе в переговорах. В эфире CNBC он отметил, что урегулирование войны России против Украины требует больше времени, чем ожидали в Вашингтоне, однако американская сторона надеется на возможный переломный момент.