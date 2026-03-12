Россию раздражала поддержка Украины со стороны Стубба, - отчет финского правительства

Отмечается, что Москва негативно реагировала на заявления президента Финляндии Александра Стубба, который в международных дебатах неоднократно подчеркивал суверенитет Украины и возлагал ответственность за войну на Россию.

В ответ российская сторона использовала сарказм и агрессивную риторику, пытаясь преуменьшить значение позиции финского лидера.

В Финляндии также убеждены, что усиление риторики Кремля может быть связано со сложной внутренней ситуацией в России.

Ухудшение экономической ситуации в России, последствия войны против Украины и удары по российской нефтяной инфраструктуре создают дополнительное давление на Кремль. На этом фоне Москва все чаще прибегает к угрозам и обвинениям в адрес оппонентов.

Российская пропаганда

В документе отмечается, что Россия также активно использует исторические нарративы для внутренней пропаганды, а любые попытки их поставить под сомнение воспринимает как враждебные действия.

Также в отчете упоминается, что Россия регулярно представляет НАТО как угрозу. В частности, российская пропаганда подает военные учения Альянса как "активность у российских границ", хотя многие из них проводятся в тех же регионах уже длительное время.

"Готовность Финляндии и других европейских стран и меры гражданской обороны также используются как доказательство военной угрозы со стороны Запада, хотя это обычные меры готовности, которые никоим образом не связаны с военными учениями", - подытоживается в отчете.