Росію роздратувала підтримка України з боку Стубба, - звіт фінського уряду
Росія у 2025 році стала значно агресивнішою у ставленні до Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт фінського уряду.
Зазначається, що Москва негативно реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба, який у міжнародних дебатах неодноразово наголошував на суверенітеті України та покладав відповідальність за війну на Росію.
У відповідь російська сторона використовувала сарказм і агресивну риторику, намагаючись применшити значення позиції фінського лідера.
У Фінляндії також переконані, що посилення риторики Кремля може бути пов’язане зі складною внутрішньою ситуацією в Росії.
Погіршення економічної ситуації в Росії, наслідки війни проти України та удари по російській нафтовій інфраструктурі створюють додатковий тиск на Кремль. На цьому тлі Москва дедалі частіше вдається до погроз і звинувачень на адресу опонентів.
Російська пропаганда
У документі наголошується, що Росія також активно використовує історичні наративи для внутрішньої пропаганди, а будь-які спроби їх поставити під сумнів сприймає як ворожі дії.
Також у звіті згадується, що Росія регулярно представляє НАТО як загрозу. Зокрема, російська пропаганда подає військові навчання Альянсу як "активність біля російських кордонів", хоча багато з них проводяться у тих самих регіонах уже тривалий час.
"Готовність Фінляндії та інших європейських країн і заходи цивільної оборони також використовуються як доказ військової загрози з боку Заходу, хоча це звичайні заходи готовності, які жодним чином не пов'язані з військовими навчаннями", - підсумовується у звіті.
Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявляв, що ескалація конфлікту на Близькому Сході може опосередковано вплинути на війну Росії проти України. За його словами, бойові дії можуть ускладнити військову співпрацю Москви з Іраном, який постачає Росії озброєння. Також, на його переконання, це може вплинути і на переговори.
Спершу черговий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США, який планували провести цього тижня, відклали за пропозицією Вашингтона.
Однак зголом Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі.
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф також заявив про певний прогрес у перемовинах. В ефірі CNBC він зазначив, що врегулювання війни Росії проти України потребує більше часу, ніж очікували у Вашингтоні, однак американська сторона сподівається на можливий переломний момент.