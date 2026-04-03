Росію атакують невідомі дрони: під прицілом Москва
Російську столицю в ніч на 3 квітня летіли атакувати невідомі безпілотники. Два дрони вдалося збити, якщо вірити словам місцевої влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ і сторінку в Telegram мера Москви Сергія Собяніна.
"Сили ППО Міноборони збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін у Telegram.
Через годину на його сторінці з'явилося ще одне повідомлення - про ще один збитий дрон.
Варто зазначити, що через загрозу літальних апаратів у Росії ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден у двох аеропортах - московському "Внуково " і ярославському "Туношна".
У пабліках жителі Москви скаржилися на звуки від роботи ППО і висловлювалися нецензурною лексикою.
Нагадаємо, 21 березня російська система протиповітряної оборони, ймовірно, збила легкомоторний літак у підмосковній Коломні, екіпаж загинув.
