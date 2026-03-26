Ленінградську область атакують дрони, на прицілі й Москва: під ударом промзона НПЗ

Ленінградська область опинилася під атакою невідомих дронів, з вечора їх нарахували понад 20 штук - які вдалося збити. Також безпілотники прямували на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Відомо, що в Кириші Ленінградської області дрони атакували промзону Киришського НПЗ - місцева влада підтвердила інцидент. Йдеться про губернатора регіону Олександра Дрозденка.

Також у мережі пишуть, що у Виборзі, що також у Ленінградській області, було голосно через роботу ППО. У мережі публікують фото - на них небо в регіоні РФ - червоне, вочевидь, через атаку безпілотників.

Щодо Москви, про наліт дронів у бік російської столиці писав її мер Сергій Собянін.

"Знищено ще три безпілотники, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків". - з'являлися подібні повідомлення в його Telegram.