Россию атакуют неизвестные дроны: под прицелом Москва

Российскую столицу в ночь на 3 апреля летели атаковать неизвестные беспилотники. Два дрона удалось сбить, если верить словам местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и страницу в Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

"Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram.

Спустя час на его странице появилось еще одно сообщение - о еще одном сбитом дроне.

Стоит отметить, что из-за угрозы летальных аппратов в России ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах - московском Внуково и ярославском Туношна.

В пабликах жители Москвы жаловались на звуки о работы ПВО и выражались нецензурной лексикой.